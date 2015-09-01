Порошенко поздравил украинцев с началом учебного года и Днем знаний

"Этот праздник является как общим для всех, так и очень личным для каждого. Он связан прежде всего со значительными жизненными изменениями, дальнейшим развитием и приобретением новых знаний. Особым станет этот день для детей, которые впервые придут в школу, и первокурсников, которые начнут свой путь к получению высочайшего профессионализма. Успешно им преодолевать эту дорогу", - отметил президент.

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Он поблагодарил работников образования, которые "лелеют, воспитывают, обучают новые поколения, даря Украине перспективу на выбранное нами европейское будущее".

Президент заверил, что государство делает все возможное, чтобы обеспечить доступ к качественному образованию каждому гражданину. "Это касается и тех, кто возрождает мирную жизнь на территории, где еще недавно раздавались выстрелы, и тех, кто вынужденно оставил дома на Востоке Украины из-за российской военной агрессии, и тех, кто не может получать украинское образование в условиях оккупации Крыма", - добавил Петр Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что прорабатывается новая законодательная база, создающая новые условия талантливой украинской молодежи для получения конкурентного образования европейского образца. Страна проводит образовательные реформы, призванные существенно повысить качество обучения и воспитания.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, добра, благополучия и неиссякаемой жажды знаний.