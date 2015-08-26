В школах Украины 1 сентября заработает концепция патриотического воспитания

Об этом заявил министр образования Сергей Квит во время расширенного заседания правительства с участием председателей ОГА. "С 1 сентября заработает национальная концепция патриотического воспитания в школах", - сказал он.

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По словам министра, также возвращается концепция профильного обучения.

Кроме того, как сказал министр, Минобразования увеличило количество часов на изучение иностранного языка.

Он отметил, что все регионы готовятся к новому учебному году в достаточно непростых условиях.

В то же время, по его словам, будет открыто семь новых построенных школ.

Сергей Квит отметил, что проблемным вопросом остается обеспечение школьными автобусами, в государственном бюджете есть средства на закупку 40 автобусов. Он подчеркнул, что эту проблему надо решать совместными усилиями с местной властью.