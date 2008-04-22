УБОП арестовал «Карася» и «Пушкина»

Во Львовской области сотрудники УБОП разоблачили преступную группировку вымогателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по материалам Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины во Львовской области следственным отделом Стрыйского горотдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 189 (вымогательство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины в отношении пяти участников группировки.

За решеткой, в частности, оказался лидер ОПГ - уроженец Енакиево Донецкой области, ранее трижды судимый Владимир (1956 г.р.), известный в криминальных кругах по кличке «Карась». Арестован и ближайший помощник «Карася» – местный житель, ранее трижды судимый Андрей (1969 г. р.), известный в преступном мире по кличке «Пушкин».

Как установили оперативники УБОП, участники группировки под угрозой физической расправы требовали у директора одного из ООО уплатить дань в размере 12 тысяч долларов. Во время передачи половины этой суммы вымогателей задержали бойцы подразделения быстрого реагирования «Сокол» УБОП Львовской области. Во время личного досмотра «Карася» правоохранители изъяли пистолет «ТТ», снаряженный магазином и патронами.

Продолжается следствие. Правоохранители проверяют злоумышленников на причастность к преступлениям, совершенным на территории Львовской и других областей.