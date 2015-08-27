Матиос: начальник Одесской милиции задержан при получении $20 тысяч взятки

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в соцсети.

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В частности, по его данным, следователями военной прокуратуры совместно с сотрудниками спецподразделения "К" СБУ в Одесской области "на горячем" был задержан начальник Одесской милиции за получение взятки на общую сумму $20 тыс. за незаконное содействие в разрешении корпоративного конфликта и установление контроля за имуществом.

"Нахожусь на месте происшествия - идут неотложные следственные действия. Мы работаем, воплощая в жизнь принцип нулевой толерантности к коррупции", - отметил Анатолий Матиос.