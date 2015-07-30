В Киеве задержали за взятку офицера СБУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, как говорится в сообщении, «следственным отделом военной прокуратуры Центрального региона Украины совместно с Управлением внутренней безопасности СБУ был разоблачен офицер Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области в получении неправомерной выгоды в виде компьютерной техники стоимостью свыше 40 тыс. грн от гражданина за содействие последнему в его дальнейшей предпринимательской деятельности путем устранения препятствий и решения проблемных вопросов с правоохранительными органами».

Читайте такжеВ Мариуполе подполковника милиции поймали на взятке (фото)По данным Генпрокуратуры, в ходе обыска в помещении указанного работника Службы безопасности имущество, полученное как неправомерная выгода, обнаружено и изъято.

В настоящее время в Печерский районный суд Киева подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, проинформировали в ГПУ.

Кроме того, как подчеркнули в Генпрокуратуре, следствием установлено, что указанное лицо, получившее взятку, является кандидатом на должность детектива в Национальное антикоррупционное бюро Украины и уже прошло второй этап конкурсного отбора.