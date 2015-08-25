Полицейские Одессы получили сертификаты об окончании курсов профподготовки (фото)

В Одессе сотрудники новой патрульной службы получили сертификаты об окончании курсов первичной профессиональной подготовки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского государственного университета внутренних дел, церемония вручения сертификатов состоялась в данном вузе 24 августа.

На мероприятии присутствовали руководство университета, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, советник первого заместителя министра внутренних дел Украины Хатия Деканоидзе, а также - и.о. начальника департамента патрульной службы МВД Украины Александр Фацевич.

Читайте такжеАваков анонсировал создание новой полиции еще в 8 городах

Ректор университета Александр Корыстин поздравил слушателей новой полиции с окончанием учебы и получением свидетельств, пожелал крепкого здоровья, мира, согласия и верно служить украинскому народу.

Шкиряк отметил, что гордится новой полицией.

«Ведь наличие новых полицейских свидетельствует о первом этапе реформирования всей системы ОВД. Помните, что сегодня вы лицо этой реформы», - сказал он.

В пресс-службе также сообщили, что обучение на базе вуза проводилось с 1 июля по 23 августа. «Уже 25 августа новые полицейские присягнут на верность украинскому народу», - акцентировали в университете.

В пресс-службе добавили, что каждый кандидат в новую патрульную службу прошел ряд этапов отбора: от проверки личностных характеристик до проверки знаний и физической подготовки.

Как сообщал УНИАН, сегодня Одессу с рабочим визитом посетит президент Украины Петр Порошенко. Глава государства примет участие в церемонии принятия военной присяги батальонами патрульной полиции возле памятника Дюку де Ришелье.