BBC: В Одессе представили новую патрульную полицию (фото, видео)

В Одессе представили новую патрульную полицию, которая выйдет на улицы города 25 августа. А 24 августа, в День независимости, состоится выпуск первой группы тех, кто завершил специальную подготовку, передает BBC Украина.

Обучение проходило на базе Одесского университета министерства внутренних дел под руководством инструкторов из калифорнийской полиции. Курсанты учились задерживать подозреваемых, осматривать транспортные средства, эвакуировать раненых.

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Церемонию представления во вторник посетил губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, сообщает внештатный корреспондент BBC Украина в Одессе.

"У нас в Грузии была такая же милиция, как и в Украине. Коррумпированная, которую народ не уважал и ненавидел. Мы всех распустили и набрали новых", - заявил Саакашвили, добавив, что "в Одессе мы сделаем полицию еще лучше американской, хотя инструкторы здесь из Америки".

По словам одесского губернатора, нынешних правоохранителей надо постепенно заменить.

"Если мы не заменим прокуроров и старых милиционеров, реформа будет дискредитирована", - заявил Саакашвили.

Одновременно он призвал и граждан позаботиться о новых блюстителях порядка.

"Нынешняя милиция привыкла, что ее ненавидят. Но как только граждане полюбят новую полицию, эти ребята без любви и дня не проживут. Они не будут брать взяток, они будут защищать граждан", - сказал чиновник.

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Ранее в МВД заявили, что милиция в Украине полностью исчезнет за три месяца, а вместо нее начнет работать национальная полиция.

В состав последней войдут подразделения криминальной и патрульной полиции, органы досудебного расследования, полиция охраны, спецполиция и полиция особого назначения.

Первая патрульная полиция в Украине уже работает в Киеве.