В Украине увеличилось количество должников за коммунальные услуги

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Это связано как с оформлением субсидий, так и с тем, что в украинцев стало меньше денег. В настоящее время уровень платежей упал на 6-8%. И на сегодня долг составляет 12 млрд грн.

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Напомним, с начала осени на украинцев ждет очередное повышение тарифов на электроэнергию. В среднем цены вырастут на 23% по сравнению с нынешним тарифом.