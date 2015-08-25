В Украине увеличилось количество должников за коммунальные услуги
13:57, 25 августа 2015Общество
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После поднятия тарифов долги украинцев коммунальные услуги растут.
Уровень платежей упал на 6-8% / УНИАН
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Это связано как с оформлением субсидий, так и с тем, что в украинцев стало меньше денег. В настоящее время уровень платежей упал на 6-8%. И на сегодня долг составляет 12 млрд грн.
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Напомним, с начала осени на украинцев ждет очередное повышение тарифов на электроэнергию. В среднем цены вырастут на 23% по сравнению с нынешним тарифом.
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