Одесситов напугал ночной взрыв в центре города - СМИ

Об этом сообщает местное издание «Таймер».

Сообщается, что жители нескольких улиц слышали взрыв около 23:30. Официальная информация по данному инциденту пока отсутствует.

«Жители улиц Канатной, Малой Арнаутской, района парка Шевченко, Белинского, Веры Инбер и ряда других этой ночью были напуганы звуком взрыва», – пишет издание.

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Отмечается, что взрыв был не большой мощности, и звук от него слышали только в центре города.

Специалисты пока не определили, что именно и где взорвалось.

Стоит отметить, что это не первый взрыв в Одессе. В понедельник, 3 августа, около 3:18 часов в Одессе прогремел взрыв возле штаба Самообороны.