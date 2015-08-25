Одесситов напугал ночной взрыв в центре города - СМИ
Вчера поздно вечером произошел очередной взрыв в Одессе.
Об этом сообщает местное издание «Таймер».
Сообщается, что жители нескольких улиц слышали взрыв около 23:30. Официальная информация по данному инциденту пока отсутствует.
«Жители улиц Канатной, Малой Арнаутской, района парка Шевченко, Белинского, Веры Инбер и ряда других этой ночью были напуганы звуком взрыва», – пишет издание.
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Отмечается, что взрыв был не большой мощности, и звук от него слышали только в центре города.
Специалисты пока не определили, что именно и где взорвалось.
Стоит отметить, что это не первый взрыв в Одессе. В понедельник, 3 августа, около 3:18 часов в Одессе прогремел взрыв возле штаба Самообороны.