Во Львове начала работу новая патрульная полиция (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе-Глуксманн, руководство ГУМВД Украины во Львовской области, руководители органов местной власти.

Торжества начались возле городской ратуши.

406 работников новой полиции после принесения присяги приступят к патрулированию Львова.

За торжественной церемонией наблюдали несколько сотен львовян, которые пришли на площадь Рынок с государственными флагами Украины.

Яценюк в обращении к присутствующим отметил, что после Киева новая полиция пришла и во Львов. «И это не просто новая форма, это новый формат работы, который шаг за шагом изменит Украину», - заявил премьер.

В свою очередь Аваков сказал, что только 9,8% тех, кто служил в старой милиции, будут работать в патрульной полиции города. Он также отметил, что во Львове был самый высокий конкурс - 30 человек на место. Всего было подано 13 тысяч анкет, из них отобрано около 600 слушателей.

«Львовяне сегодня аплодировали новой полиции... Сегодня мы дали старт их работе и теперь от них зависит, как они себя проявят на службе у государства и народа. Старой милиции, среди которых есть много хороших профессионалов, мы даем шанс продолжить службу, если они готовы к переменам и реформированию подходов к своей работе», - сказал Аваков.

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что руководитель новой патрульной полиции Львова Юрий Зозуля «будет иметь мою полную поддержку, как мэра города, во всем».

Джерело видео - max TV

Как сообщили в пресс-службе областной милиции, сегодня на патрулирование Львова выходят на 50 автомобилях Toyota Prius 406 новых патрульных полицейских, среди которых 20% женщин.

Также во время принесения торжественной присяги премьер-министр вручил цветы и пожелал счастливой службы невестке погибшего год назад в АТО генерал-майора Сергея Кульчицкого Ирине Кульчицкой, которая назначена заместителем руководителя новой полиции Львова.