Британский посол Саймон Смит спел гимн Украины

На странице дипмиссии в Youtube опубликована запись, в которой английский посол Саймон Смит поет гимн на украинском.

Об этом сообщает Европейская правда.

Саймон Смит, который в начале сентября должен завершить свою работу в Украине, также принял участие в съемках клипа Радио ЕС, где гимн – по одной строке - пели сразу несколько европейских послов и украинских дипломатов.

Ранее сообщалось, что посольство Великобритании обнародовало еще один клип.

Читайте такжеМировые лидеры поздравляют Украину с Днем Независимости: Обама обещает помогать, Папа Римский - молиться

В нем англоязычные британские дипломаты – по одной строке каждый – читают две первые строфы стихотворения Владимира Сосюры "Любіть Україну".