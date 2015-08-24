Британский посол Саймон Смит спел гимн Украины
Посольство Великобритании в Украине распространило поздравительное видео ко Дню Независимости.
На странице дипмиссии в Youtube опубликована запись, в которой английский посол Саймон Смит поет гимн на украинском.
Об этом сообщает Европейская правда.
Саймон Смит, который в начале сентября должен завершить свою работу в Украине, также принял участие в съемках клипа Радио ЕС, где гимн – по одной строке - пели сразу несколько европейских послов и украинских дипломатов.
Ранее сообщалось, что посольство Великобритании обнародовало еще один клип.
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В нем англоязычные британские дипломаты – по одной строке каждый – читают две первые строфы стихотворения Владимира Сосюры "Любіть Україну".