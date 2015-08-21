Британцы поздравили украинцев с Днем Независимости стихотворением "Любіть Україну" (видео)

Видео, на котором британские дипломаты в вышиванках читают стихотворение, размещено на видеохостинге Youtube.

"Посольство Великобритании поздравляет Украину с Днем Независимости и дарит свое прочтение стихотворения "Любіть Україну", - говорится в сообщении посольства в Twitter.