Британцы поздравили украинцев с Днем Независимости стихотворением "Любіть Україну" (видео)
14:09, 21 августа 2015Общество
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Посольство Великобритании в Украине поздравляет украинцев с праздником Дня Независимости прочтением стихотворения Владимира Сосюры "Любіть Україну".
Посольство Великобритании поздравляет украинцев / скриншот
Видео, на котором британские дипломаты в вышиванках читают стихотворение, размещено на видеохостинге Youtube.
"Посольство Великобритании поздравляет Украину с Днем Независимости и дарит свое прочтение стихотворения "Любіть Україну", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
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