Конкуренция в новую патрульную полицию Хмельницкого составит 22 человека на место

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной милиции.

В целом, желание вступить в ряды полицейских изъявили 5457 граждан, которые лично или онлайн подали соответствующие анкеты. 66,4% кандидатов - мужчины. С гражданскими претендентами на должности полицейских в открытом конкурсе намерены соперничать и 360 действующих сотрудников милиции, среди которых более 60% имеют высшее образование.

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Следующий этап отбора, который ждет кандидатов - тестирование на общий уровень развития. О дате проведения тестирования всех претендентов проинформируют по электронной почте или по телефону.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер Арсений Яценюк заявлял, что заработная плата полицейского в Хмельницком составит от 8 до 10 тысяч гривен.

В новой полиции Хмельницкого будут служить 250 полицейских.