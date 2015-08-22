Завтра во Львове принесут присягу подразделения новой патрульной полиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, церемония принесения присяги подразделениями патрульной полиции состоится в центре города - на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломеи Крушельницкой.

Как сообщили в областном управлении милиции, присягу принесут более 400 полицейских из первого набора. В целом, численность полиции во Львове должна составить 600 человек. После принесения присяги патрули новой полиции приступят к выполнению своих обязанностей – патрулированию города.

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Ожидается, что на церемонии будут присутствовать премьер-министр Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и другие высокопоставленные лица.

Как сообщал УНИАН, обучение 200 кандидатов в новую полицию во Львове стартовало 25 июня 2015 года. После первого потока в ряды курсантов прибыло еще 210 человек.

21 августа на базе Львовского государственного университета внутренних дел, где непосредственно проходила подготовка будущих полицейских, им торжественно вручили свидетельства инспекторов патрульной полиции Львова. В торжествах приняли участие начальник патрульной полиции Киева Александр Фацевич и начальник патрульной полиции Львова Юрий Зозуля.