Завтра во Львове принесут присягу подразделения новой патрульной полиции
Во Львове 23 августа подразделения новой патрульной полиции принесут присягу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, церемония принесения присяги подразделениями патрульной полиции состоится в центре города - на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломеи Крушельницкой.
Как сообщили в областном управлении милиции, присягу принесут более 400 полицейских из первого набора. В целом, численность полиции во Львове должна составить 600 человек. После принесения присяги патрули новой полиции приступят к выполнению своих обязанностей – патрулированию города.
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Ожидается, что на церемонии будут присутствовать премьер-министр Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и другие высокопоставленные лица.
Как сообщал УНИАН, обучение 200 кандидатов в новую полицию во Львове стартовало 25 июня 2015 года. После первого потока в ряды курсантов прибыло еще 210 человек.
21 августа на базе Львовского государственного университета внутренних дел, где непосредственно проходила подготовка будущих полицейских, им торжественно вручили свидетельства инспекторов патрульной полиции Львова. В торжествах приняли участие начальник патрульной полиции Киева Александр Фацевич и начальник патрульной полиции Львова Юрий Зозуля.