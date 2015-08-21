В Киеве во время бесчинств футбольных фанатов был ранен народный депутат

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе “Блока Петра Порошенко”.

Как сообщил сам народный депутат, инцидент произошел вчера вечером на Михайловской площади Киева.

“Вчера на Михайловской площади проходило собрание сотников самообороны Майдана, где расположен офис организации. Мы стали свидетелями того, как фанаты польского футбольного клуба “Легия” нападали на украинских правоохранителей. Пытались бить их, стаскивали с них шлемы и выкрикивали антиукраинские лозунги. Это абсолютно безобразные и недопустимые действия со стороны иностранных граждан в отношении украинских правоохранителей и нашего государства. Я не мог оставаться в стороне и подошел к месту столкновений с тем, чтобы успокоить хулиганов, поскольку я владею польским языком”, - сообщил Антонищак.

По его словам, во время попыток успокоить польских фанатов с их стороны ему под ноги была брошена свето-шумовая граната, в результате чего депутат получил ранение ноги.

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Антонищак также сообщил, что после того, как врачи оказали ему помощь, его состояние удовлетворительное.

“Откровенные хулиганские действия польских граждан, которые называют себя “болельщиками”, являются недопустимыми. Они ничего общего не имеют со спортом. Более того, они являются дикими и опасными, учитывая то, что наши страны объединяют усилия и противостоят общему врагу. Ведь ни для кого не секрет – на Украине имперские амбиции Путина не остановятся, следующей будет Польша”, - считает Антонищак.

Он также выразил надежду, что позорное поведение кучки шовинистически настроенных фанатов из Польши не отражает настроения всего польского народа.

“Я убежден, что абсолютное большинство поляков с Украиной и поддерживают нас. А тем, кто приехал к нам разжигать межнациональную рознь, демонстрировать шовинизм по отношению к Украине – в Польше будет дана соответствующая оценка как общества, так и польских правоохранительных органов”, - подчеркнул Антонищак.

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Как сообщал УНИАН, 20 августа перед игрой между Луганской "Зарей" и польской "Легией" в центре Киева произошли стычки между болельщиками.

В ходе массовой драки милиции удалось развести фанатов по разные стороны, однако несколько окон в здании на Майдане Незалежности все же были разбиты. Также бросали дымовые шашки и камни.

Столичной милиции поступило три сообщения от граждан о повреждении транспортных средств в результате хулиганских действий.

В медицинские учреждения обратились четверо человек, которые получили телесные повреждения во время событий в центральной части столицы. Среди пострадавших – один сотрудник милиции.

В результате столкновений в органы внутренних дел Киева доставлены 13 человек, один из них – несовершеннолетний.