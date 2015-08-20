Из России на Донбасс отправился 36-й путинский "гумконвой"

Как утверждают в пресс-службе российского ведомства, «в составе колонны более 100 автомобилей, которые везут свыше 1000 тонн гуманитарных грузов, состоящих из самого необходимого набора продуктов для жизнеобеспечения населения Донецкой и Луганской областей, таких как макаронные изделия, мука, сахар и консервы».

Также в МЧС РФ утверждают, что в состав колонны входят медики и технический персонал для оказания своевременной помощи в дороге водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

Ранее в МЧС РФ заявляли, что намерены доставить на оккупированные территории учебники. Данная колонна стала 36-й по счету.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа 35-й так называемый «гуманитарный конвой» пересек неконтролируемый Украиной участок государственной границы.

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО Украины заявляют, что все российские «гумконвои» направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».