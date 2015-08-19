Танкер ВМС Украины впервые вышел в море после вывода из оккупированного Крыма (фото)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, 18 августа судно впервые после перебазирования с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, которое произошло в прошлом году, осуществил выход в море. Проводились ходовые испытания после длительного ремонта, определялись маневренные элементы судна и совершенствовалась морская выучка экипажа.

Как отметили в пресс-центре, основу экипажа танкера составляют военнослужащие из экипажа большого разведывательного корабля ВМС ВС Украины «Славутич» (корабль остается захваченным в АРК), которые провели большой объем ремонтно-восстановительных работ.

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Как отметили в командовании флота, «Фастов» стал шестым судном обеспечения украинских ВМС, техническая готовность которого восстановлена этим летом. Также были восстановлены судна обеспечения: «Донбасс», «Шостка», «Борщев», «Новоозерное», «БУК-239».

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года корабли ВМС Украины были захвачены российскими военными во время оккупации Крыма. После их разблокирования, ракетный катер «Прилуки» и танкер «Фастов» стали первыми кораблями, которые в апреле 2014 г. были перебазированы в Одессу.

Справка УНИАН. Танкер «Фастов» (U760). Малый морской танкер «ВТН-38» был построен в Херсоне на судоремонтном заводе им. Коминтерна в 1981 году, основное назначение - обеспечение горюче-смазочными материалами кораблей и судов на рейдах и в гаванях.

1 августа 1997 года (после раздела бывшего Черноморского флота Советского Союза) «ВТН-38» был включен в состав ВМС ВС Украины, получил новое название "Фастов" в честь одноименного украинского города областного значения в Киевской области, с присвоением бортового номера «U760».