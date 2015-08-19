Европейская киноакадемия призвала российскую власть освободить Олега Сенцова

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Письмо, опубликованное на сайте организации, адресовано президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Сергею Нарышкину, директору ФСБ Александру Бортникову, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке.

Европейские кинематографисты, в частности, выразили недоумение, почему Сенцова продолжают судить за терроризм, в то время как основной свидетель обвинения отказался от своих показаний, данных, по его словам, "под давлением и угрозами".

Читайте такжеСенцов на суде: сотрудники ФСБ душили меня пакетами и избивали дубинками, требуя дать "правильные" показания

В своем обращении совет Европейской киноакадемии призвал обеспечить безопасность Олега Сенцова, снять обвинения ввиду недостаточности доказательств, "освободить задержанного немедленно и безоговорочно", обеспечить полную его реабилитацию задержанного, а также "обеспечить полное, оперативное и беспристрастное расследование необоснованного задержания Сенцова сотрудниками ФСБ и его заявлений по поводу пыток, чтобы передать ответственных в руки правосудия".

Письмо среди прочих подписали такие всемирно известные кинорежиссеры как Анджей Вайда, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси, Аки Каурисмяки, Майк Ли, актер Даниэль Ольбрыхский. К обращению присоединились члены Польской киноакадемии.

Читайте такжеAmnesty International: Россия должна снять обвинения против Сенцова и Кольченко и расследовать применение пыток

Как сообщалось, Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко арестовали в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации «Правый сектор». По версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач. Кольченко грозит минимум 10 лет лишения свободы, а Сенцову – 20. Оба вину отрицают со дня их задержания.

Читайте такжеМИД: нарушение прав украинцев в РФ стало системным и дискриминационным

Ряд российских и зарубежных деятелей искусства и правозащитников неоднократно высказывались в защиту и поддержку Сенцова и считают обвинения, выдвинутые против него, надуманными и политически мотивированными. На поддержку Кольченко проходят акции по всему миру.