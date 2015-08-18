В День Независимости нам надо показать, что украинцы едины и хотят мира - священник УПЦ МП

Такое мнение высказал председатель сектора опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий при Военном отделе Украинской Православной Церкви иерей Вячеслав Яковенко, сообщает Центр информации УПЦ МП.

Читайте такжеРазводы и проблемы бойцов АТО в семьях - последствия посттравматического синдрома – священник УПЦ

«Наш народ должен быть един, если мы хотим мира и благополучия – вот что надо показать всем тем, кто против или не понимает и осуждает нас. Мы должны любить друг друга – именно эту заповедь Господь выделил из других. Если в наших сердцах будет любовь, в них будет жить Бог, а значит вернется мир», – отмечает отец Вячеслав.

Священник напоминает, что наша страна испокон веков находилась под особым покровом Пресвятой Богородицы. По его мнению, символично, что День независимости Украины приходится на Успенский пост.

«Считаю уместным и обязательным отдать дань памяти погибшим, но это должно делаться по зову сердца, а не для пиара определенных политических сил на предстоящих выборах. Вообще хочется, чтобы от выкрикивания лозунгов и обвинений, которые обычно делаются без признания своих ошибок, мы перешли к делам, направленным на установление мира и улучшение жизни граждан страны», – подчеркивает священнослужитель.

Напомним, что по сообщению Администрации президента Украины, 24 августа в Киеве состоится Марш независимости.