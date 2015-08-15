Суд продлил арест подозреваемому в убийстве Бузины на два месяца
18:36, 15 августа 2015Общество
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Срок содержания под стражей Полищука продлен на 60 дней.
Денис Полищук / Фото УНИАН
Шевченковский райсуд города Киева по ходатайству прокурора продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве журналиста Олеся Бузины Денису Полищуку.
Об этом сообщается на странице киевской прокуратуры в Facebook.
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Срок содержания под стражей Полищука продлен на 60 дней.
Как сообщалось, ранее Шевченковский райсуд города Киева продлил на 60 дней мера пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Медведько.
Напомним, убийство одиозного журналиста Бузины произошло 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы.
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