Крестьяне Николаевской области в УНИАН расскажут о нарушении своих прав

15:57, 19 апреля 2008
Общество
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 В понедельник, 21 апреля, в 15.30 в УНИАН состоится пресс-конференция организаторов первого съезда безземельных крестьян Николаевской области.

Участники пресс-конференции обсудят проблему «правового произвола органов власти, чиновников и землепользователей в отношении крестьян». Также планируется принять обращение к Президенту Украины и премьер-министру.

 

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