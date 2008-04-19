Крестьяне Николаевской области в УНИАН расскажут о нарушении своих прав

В понедельник, 21 апреля, в 15.30 в УНИАН состоится пресс-конференция организаторов первого съезда безземельных крестьян Николаевской области.

Участники пресс-конференции обсудят проблему «правового произвола органов власти, чиновников и землепользователей в отношении крестьян». Также планируется принять обращение к Президенту Украины и премьер-министру.