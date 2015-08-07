Боевики "ДНР" создали на базе захваченного оборудования свой мобильный оператор "Феникс"

Об этом глава МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

"Республиканский мобильный оператор "Феникс" был создан боевиками на базе захваченного оборудования "Киевстар". Жителям "ДНР" предложили приобрести 5 тысяч карт, которые можно будет использовать в тестовом режиме до 1 октября 2015 года. Функции "Феникса" ограничены - недоступна услуга СМС и звонки на телефоны других операторов. Также есть особенность - при приобретении необходимы паспорт и идентификационный номер. По мнению местных жителей, это делается для установления тотального контроля со стороны "спецслужб "ДНР", - написал Аброськин.

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По его словам, на оккупированной боевиками территории Донецкой области ухудшается качество связи других мобильных операторов.

"Местные жители поясняют это тем, что террористы проводят постоянный мониторинг радиоэфира, а также целенаправленно создают помехи передвижениями военных машин "ДНР" с антеннами и радиолокационными установками", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, после заявления боевиков о создании своего мобильного оператора в феврале текущего года, "Киевстар" отключил мобильную связь на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории.

Премьер-министр Украины Арсений Яценко заявил, что до начала боевых действий доля этой компании на рынке сотовой связи Донецкой области составляла лишь 6%.

По словам Яценко, другой оператор, "Лайф", вывез почти все свое оборудование с территории "ДНР" еще в октябре.

"На данный момент здесь остались только базовые станции, которые обеспечивают связь", - сказал он, добавив, что 70% абонентов в "ДНР" обслуживает МТС.