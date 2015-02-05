У боевиков заявили о создании собственного оператора мобильной связи

Боевики из самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявили, что создадут собственный мобильный оператор. Об этом сказал "министр связи ДНР" Виктор Яценко, передает LB.ua со ссылкой на "Донецкое агентство новостей".

"Хочу сообщить всем гражданам республики, что министерство связи с сегодняшнего дня начинает полномасштабную работу по созданию собственного сотового оператора связи на территории ДНР, - сказал Яценко. - Это будет государственный оператор. Прежде всего, он будет работать на территории республики, возможно, также на территории дружественной ЛНР".

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"Работа на территории других стран пока невозможна, пока не будет признания", - добавил он.

По словам Яценко, ориентировочный срок создания сотового оператора ДНР - от трех до пяти недель.

Накануне "Киевстар" отключил мобильную связь на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории.

Яценко заявил, что до начала боевых действий доля этой компании на рынке сотовой связи Донецкой области составляла лишь 6%.

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По словам Яценко, другой оператор, "Лайф", вывез почти все свое оборудование с территории "ДНР" еще в октябре.

"На данный момент здесь остались только базовые станции, которые обеспечивают связь", - сказал он, добавив, что 70% абонентов в "ДНР" обслуживает МТС.