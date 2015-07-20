Во Львове разоблачили киберпреступника, продавашего учетные данные пользователей Интернета

Во Львове разоблачили молодого человека, который продавал учетные данные пользователей Интернета.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, по информации, полученной Управлением по борьбе с киберпреступностью (УБК) министерства, следователем следственного отдела Франковского райотдела милиции во Львовской области в начале апреля 2015 года начато досудебное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Установлены многочисленные факты продажи 19-летним гражданином Украины учетных данных пользователей Интернета (частные электронные ящики с персональной информацией, защищенные от несанкционированного доступа третьими лицами и программными логическими средствами защиты - логином и паролем), в частности, сервисов электронной почты, системы электронных кошельков, социальной сети и тому подобное.

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Сотрудники УБК МВД Украины установили, что упомянутый выше гражданин зарегистрирован и проживает в Львове. С целью незаконного обогащения, путем перепродажи электронных почтовых ящиков, он создал интернет-магазин, услугами которого пользовалось более 2,5 тыс. неустановленных хакеров из других стран.

15 мая этого года во время проведения санкционированного обыска по месту его проживания сотрудники УБК МВД Украины совместно с работниками ВБК МВД Украины во Львовской области обнаружили и изъяли ноутбук, мобильный телефон, планшет, 2 флеш-носителя, записные книжки с рукописными текстами логинов и паролей и банковские карты.

Кроме того, установлено, что на жестком диске ноутбука содержатся файлы со скомпрометированными логинами и паролями к учетным записям различных ресурсов общим количеством более 500 тысяч записей.

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По результатам проведенных следственных (розыскных) мероприятий подозреваемому объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 361-2 УК Украины по 24 установленным фактам. Проводятся дальнейшие следственные (розыскные) мероприятия с целью установления лиц, причастных к вмешательству в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей в указанном досудебном производстве.