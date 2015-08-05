В аннексированном Крыму цены на школьные принадлежности выросли на 70% - СМИ
В Симферополе на традиционном ежегодном школьном базаре продавцы признаются, что цены на товары по сравнению с прошлым годом выросли на 50 процентов, а на некоторые принадлежности – на 70 процентов.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Школьный базар начал работать в Симферополе с 1 августа, но пока наплыва родителей, желающих отовариваться к 1 сентября, немного, торговля идет вяло. «Все на морях, дети в лагерях, в первый день наплыв был, теперь ждем выходных, может покупателей прибавится», – говорят предприниматели.
Читайте такжеВ АП решили обеспечить школы учебниками за счет сокращения зарплат депутатов
Как сказали покупатели на рынке, чтобы собрать ребенка в школу в бюджетном варианте, нужно порядка 20-ти тысяч рублей (7 тысяч гривен). «И это без спортивного костюма», – добавляют родители.
В этом году школьный базар разместили в Симферополе вдоль реки Салгир – от проспекта Кирова, он будет работать до конца месяца.