В аннексированном Крыму цены на школьные принадлежности выросли на 70% - СМИ

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Школьный базар начал работать в Симферополе с 1 августа, но пока наплыва родителей, желающих отовариваться к 1 сентября, немного, торговля идет вяло. «Все на морях, дети в лагерях, в первый день наплыв был, теперь ждем выходных, может покупателей прибавится», – говорят предприниматели.

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Как сказали покупатели на рынке, чтобы собрать ребенка в школу в бюджетном варианте, нужно порядка 20-ти тысяч рублей (7 тысяч гривен). «И это без спортивного костюма», – добавляют родители.

В этом году школьный базар разместили в Симферополе вдоль реки Салгир – от проспекта Кирова, он будет работать до конца месяца.