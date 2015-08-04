ВСУ получили от США полевой госпиталь для десантников (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

Как отмечается, этот госпиталь полностью укомплектован медицинским оборудованием и медикаментами, которые применяются для оказания необходимой помощи при ранениях различной степени тяжести.

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"Этот госпиталь полностью автономен и приспособлен для работы в полевых условиях. Более того, наши зарубежные партнеры взяли на себя обязательства по обучению наших военных специалистов пользоваться всем имеющимся оборудованием. Кроме этого американская сторона будет предоставлять на протяжении полтора года все необходимые материалы и медицинские препараты полноценного функционирования госпиталя", - цитирует пресс-служба советника Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Марину Мавлонову.