Статус участника боевых действий уже получили почти 68 тысяч бойцов АТО
10:06, 04 августа 2015Война
409 0
Статус участника боевых действий уже получили свыше 67,6 тысяч бойцов АТО.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.
Читайте такжеСтатус участника АТО получили более 40 тысяч правоохранителей
«За прошедшую неделю комиссия Минобороны и ВСУ по рассмотрению вопросов определения гражданам статуса участника боевых действий предоставила соответствующий статус 1243 военнослужащим и работникам ВСУ, которые принимали участие в проведении АТО», - отметила она.
Таким образом, по словам Гаврилюк, на сегодня статус участника боевых действий уже получили 67 тысяч 697 военнослужащих ВСУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter