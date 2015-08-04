Статус участника боевых действий уже получили почти 68 тысяч бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

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«За прошедшую неделю комиссия Минобороны и ВСУ по рассмотрению вопросов определения гражданам статуса участника боевых действий предоставила соответствующий статус 1243 военнослужащим и работникам ВСУ, которые принимали участие в проведении АТО», - отметила она.

Таким образом, по словам Гаврилюк, на сегодня статус участника боевых действий уже получили 67 тысяч 697 военнослужащих ВСУ.