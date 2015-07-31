Опубликовано видео ночной стрельбы в магазине в Харькове

На видео видно, как двое мужчин по очереди забегают внутрь магазина, после небольшой паузы первый стреляет в живот своему преследователю и позже удаляется из территории супермаркета.

Осторожно! Видео содержит кадры насилия.

Напомним, этой ночью неизвестный в помещении одного из супермаркетов Харькова из неустановленного оружия нанес смертельное ранение мужчине и скрылся в неизвестном направлении.

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Позже советник главы МВД Антон Геращенко обнародовал фотографию мужчины, застрелившего человека в харьковском супермаркете.