Опубликовано видео ночной стрельбы в магазине в Харькове
14:25, 31 июля 2015Общество
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В интернете появилась видеозапись с камеры наблюдения в одном из супермаркетов Харькова, где накануне ночью застрелили человека.
В Харькове в магазине стреляли / facebook.com/slava.mavrichev
На видео видно, как двое мужчин по очереди забегают внутрь магазина, после небольшой паузы первый стреляет в живот своему преследователю и позже удаляется из территории супермаркета.
Осторожно! Видео содержит кадры насилия.
Напомним, этой ночью неизвестный в помещении одного из супермаркетов Харькова из неустановленного оружия нанес смертельное ранение мужчине и скрылся в неизвестном направлении.
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Позже советник главы МВД Антон Геращенко обнародовал фотографию мужчины, застрелившего человека в харьковском супермаркете.
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