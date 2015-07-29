Отношение россиян к США, ЕС и Украине улучшилось - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-Центром".

Опрос показал, что положительно Америку воспринимают 19% россиян (в январе - 13%). Хорошо к ЕС относятся 26% россиян против 20% в начале года, плохо - 62% против 71% в январе.

Отношение к Украине почти у двух третей респондентов отрицательное (60% против 64% в начале года). Положительно к Украине относятся 28% респондентов (в январе - 24%).

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Социологи отметили некоторую позитивную динамику в отношении к Беларуси - в январе 81% россиян говорил о симпатиях к этой стране, сейчас - 84%. Каждый десятый негативно воспринимает эту страну (9% сейчас и 11% в январе).

Положительно к Китаю относятся 75% респондентов, плохо - 13% (в январе эти показатели были - 80% и 8% соответственно).

Отношение к Грузии у 45% россиян хорошее, у 35% - плохое (в марте эти показатели были - 48% и 33% соответственно). Кроме того, опрос показал, что хорошо к Ирану относятся 43% респондентов, плохо - 25%.

Опрос проводился 17-20 июля среди 1600 человек в 134 населенных пунктах 46 регионов России.