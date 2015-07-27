Почти половина россиян поддержали идею создания международного трибунала по МН17 – опрос

Такие результаты соцопроса, проведенного российской службой Левада-Центр, пишет Украинская правда.

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На вопрос о международном трибунале, 14% целиком положительно относятся к идее его проведения. 33% опрошенных относятся к идее "скорее положительно". Скорее отрицательно к идее международного трибунала относятся 14%, резко отрицательно - 5%. Очень большой процент - 34% - затрудняется с ответом на вопрос о трибунале.

При этом 22% уверены, что суд признает виновными в гибели малайзийского Боинга украинских военных, 19% считают, что виновата будет Россия, которая помогает вооружением и военными. 14% считают, что виновным будет руководство Украины, 9% - что боевики, предположили другое 3% и 37% не смогли ответить на вопрос.

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Опрос проведен 17 - 20 июня 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны.

Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%.

Как сообщал УНИАН, ранее Малайзия внесла проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы рейса MH17 в Донецкой области в июле 2014 года.

С инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Украина. Россия не поддерживает это предложение.