Россия снова лжет об условиях катастрофы Боинга - эксперты Bellingcat

Об этом говорится в анализе экспертов фактчекерського проекта Bellingcat, передает "Медуза".

В докладе концерна «Алмаз-Антей» говорится, что самолет был сбит ракетой 9М38М1 комплекса «Бук-М1». Ракета двигалась на пересечение курса самолета под углами 72-78 градусов в горизонтальной плоскости и 20-22 градуса в вертикальной плоскости; в связи с этим авторы доклада утверждают, что запуск был произведен из района села Зарощенское, то есть с территории, которую контролировали военные силы Украины.

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Также в презентации отмечается, что производство ракет этого типа в России прекращено в 1999 году — за три года до создания концерна; тогда как в ВСУ такие комплексы применяют и сейчас.

"Эти ракеты есть у России. И существует огромное число видеозаписей и фотографий, которые это подтверждают. Фактически это один из их главных тезисов, и его недостоверность дискредитирует всю презентацию", - отметил один из экспертов проекта Игги Останин.

#Putin visiting the 102nd Russian military base in Armenia, Dec 2013. Behind him is BUK 9M38-M1 #MH17 v @_hedderpic.twitter.com/DYoD4QRYbI — Silver Surfer (@RobPulseNews) 2 Червень 2015

В свою очередь основатель проекта Элиот Хиггинс заявил, что MH17 был уничтожен из установки БУК, которую перевозили по территории сепаратистов на грузовике 17 и 18 июля.

"По-видимому, ЗРК был оснащен ракетами типа 9M38M1, поэтому мы согласны, что речь в докладе идет о той самой ракете. Что же касается траектории полета ракеты, то мы основываемся на наших исследованиях, которые утверждают, что место запуска находилось южнее села Снежное, то есть не в том месте, на которое указывает "Алмаз-Антей", - сообщил Хиггинс.

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При этом он подчеркнул, что ракета взорвалась с левого борта рядом с кабиной экипажа. Это означает, что она должна была лететь фактически навстречу «Боингу».

"Я убежден, что эксперты «Алмаз-Антея» лгут насчет места запуска. Именно поэтому они сделали предложение воссоздать крушение лайнера, зная, что на это никто не согласится. В конце концов, кто готов купить авиалайнер, чтобы его потом сбили?", - подытожил основатель Bellingcat.

Также сообщается, что презентация компании «Алмаз-Антей» почти дословно повторяет доклад, который оказался в распоряжении «Новой газеты» почти месяц назад. Туда вошли снимки, предоставленные Минобороны РФ, которые указывают, что запуск был из села Зарощенское.

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Незадолго до пресс-конференции «Алмаз-Антея» компания Bellingcat опубликовала свой доклад, в котором утверждается, что эти снимки являются подделкой. Кроме того, теперь эти снимки отсутствуют в презентации «Алмаз-Антея».

"Я подозреваю, что они могли быть удалены в последний момент, поскольку графика запуска ракеты, которую они представили, указывает на ту же область, что и снимки Минобороны", - сообщил Хиггинс.