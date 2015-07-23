В зоне АТО разведчики боевиков действуют под прикрытием иностранных журналистов - штаб

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель руководителя штаба АТО Сергей Галушко, сообщает 112.ua.

"Под прикрытием СМИ активизировалась деятельность разведчиков, или людей, которые работают на разведку, так называемых "ЛНР" и "ДНР", в частности в последнее время в зоне проведения АТО нами фиксируется присутствие иностранных граждан, которые нелегально попали на территорию и подозреваются в причастности к деятельности террористических группировок", - сказал он.

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По словам Галушко, так, в результате оперативно-розыскных мероприятиях "зафиксирована особая активность гражданина Германии 1971 года рождения".

"Он нелегально проник на территорию нашего государства под псевдонимом Марк Парталмай и в течение нескольких месяцев незаконно находится на временно оккупированной территории... Его деятельность установлена", - уточнил Галушко.