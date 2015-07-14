Пять стран обратились к СБ ООН с просьбой создать международный трибунал по катастрофе MH17

Об этом сообщается на сайте постоянного представительства Украины при ООН.

В частности, Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина считают, что создание Советом Безопасности ООН независимого международного уголовного трибунала «является лучшим средством обеспечения справедливости для жертв и их близких, и отвечает самым высоким международным стандартам».

«Такие действия будут адекватной реакцией ООН на трагедию, поскольку инцидент и связанные с ним последствия для безопасности гражданской авиации затрагивают интересы международного сообщества в целом. Учитывая это, пять стран прилагают усилия, чтобы обеспечить поддержку членов Совета Безопасности ООН для создания трибунала», - говорится в сообщении.

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Представительство Украины отмечает, что сразу после катастрофы рейса MH17 Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 2166, содержащий требования привлечь к ответственности виновных и обеспечить надлежащее сотрудничество на межгосударственном уровне для установления ответственности.

«Создание с этой целью международного уголовного трибунала в соответствии с разделом VII Устава ООН будет четким сигналом того, что международное сообщество не будет мириться с актами, которые угрожают международному миру и безопасности, и подвергать опасности гражданскую авиацию. Основания трибунала Советом Безопасности ООН обеспечит широкую международную поддержку и максимальные возможности международного сотрудничества, что является необходимым для эффективного уголовного преследования», - указано в тексте сообщения.

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Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина призывают членов Совета Безопасности поддержать это предложение с целью обеспечения привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении этих преступлений и предотвращения угроз безопасности гражданской авиации.

Как сообщал УНИАН, Малайзия распространила проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием сформировать международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом в июле прошлого года над территорией Украины Boeing-777.