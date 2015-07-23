В Украине запретили еще три российских телеканала
На сегодняшнем заседании Нацсовет по телевидению и радиовещанию запретил трансляцию российских телеканалов «Оружие», «Дом кино» и «Иллюзион».
Тематические каналы нарушали законодательство Украины – в частности, закон о запрете ряда российских сериалов, сообщает "Медианяня".
Телеканал «Оружие», к примеру, транслировал программы «Арсенал России» и «Ударная сила», где показывается мощь армии и спецслужб РФ.
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В свою очередь представитель дистрибутора канала «Дом кино» - компания «Торсат» - уверяла, что с 15 апреля вещатель транслирует на территории Украины отдельную версию, адаптированную к законодательству страны.
Но позже выяснилось, что кабельные сети не могли транслировать другую версию канала без внесения ее в список адаптированных вещателей.
Ранее в СБУ сообщали, что Украина заблокировала много каналов российского пропагандистского вещания.