СБУ: Украина заблокировала много каналов российского пропагандистского вещания
23:03, 23 февраля 2015Политика
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В СБУ уверяют, что Украина заблокировала много каналов российского вещания, которые осуществляют антиукраинскую пропаганду.
Украина заблокировала много каналов российского пропагандистского вещания / slon.ru
Об этом сегодня в эфире одного из украинских телеканалов сказал начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.
«Мы практически все каналы, которые осуществляют антиукраинскую пропаганду заблокировали», - сказал Вовк.
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Он подчеркнул, что для осуществления и предоставления объективной информации развернуто вещание украинских СМИ на территории Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областей.
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