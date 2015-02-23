СБУ: Украина заблокировала много каналов российского пропагандистского вещания

Об этом сегодня в эфире одного из украинских телеканалов сказал начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.

«Мы практически все каналы, которые осуществляют антиукраинскую пропаганду заблокировали», - сказал Вовк.

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Он подчеркнул, что для осуществления и предоставления объективной информации развернуто вещание украинских СМИ на территории Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областей.