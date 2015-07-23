ЕП включит вопрос Крыма в отчет отдельным разделом по итогам визита в Украину - Чубаров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко», об этом по результатам встречи 22 июля с делегацией членов Комитета по вопросам прав человека Европарламента заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, лидер Меджлиса Рефат Чубаров.

По его словам, «во время диалога стороны уделили особое внимание состоянию крымскотатарских СМИ на полуострове, в частности телевизионного канала АTR. Европейские парламентарии отметили, что вопросы, связанные с Крымом и положением крымскотатарского народа в условиях временной оккупации Крыма, будут включены отдельным разделом в отчет делегации, который будет подготовлен по результатам визита делегации Европарламента в Украину».

В свою очередь член Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, лидер киримських татар Мустафа Джемилев сообщил, что европейские парламентарии интересовались вопросами соблюдения прав человека и защиты коллективных прав крымских татар на оккупированных территориях, проблемами вынужденных переселенцев, а также действиями украинского государства в отношении коренного крымскотатарского народа.

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«Что касается продолжительности крымского кризиса, депутаты Европарламента подчеркнули, что они не теряют Крым из поля зрения, продолжают систематически бороться с российской агрессией и не прекратят борьбу, пока суверенитет и целостность Украины снова не будут восстановлены», – подчеркнул Джемилев.

Европарламент на встрече представляли, в частности Ричард Хоуитт (Великобритания), Андрей Пленкович (Хорватия), Арне Лиц (Германия), Марк Демешмакер (Бельгия) и Петрас Ауштревичус (Литва). Во встрече также принял участие владелец первого независимого крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов.