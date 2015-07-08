Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Россию прекратить оккупацию Крыма - резолюция

Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня на ежегодной летней сессии, которая проходит 5-9 июля в Хельсинки (Финляндия).

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"Парламентская ассамблея ОБСЕ заявляет, что референдум, проведенный 16 марта 2014 года в Автономной республике Крым и в городе Севастополе, не имеет юридической силы, повторяет свой призыв к Российской Федерации аннулировать незаконную аннексию этого региона и призывает государства-участники воздерживаться от любых действий или контактов, которые могли бы быть истолкованы как признание незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя", - отмечается в резолюции.

Парламентская ассамблея ОБСЕ "выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу нарастающей милитаризации в Автономной Республике Крым и в городе Севастополе и заявлений некоторых российских должностных лиц, свидетельствующих о намерении Российской Федерации разместить в этом регионе ядерное оружие, как действий, которые подрывают мир и безопасность в глобальном, общеевропейском и региональном масштабе".

Парламентарии стран ОБСЕ осуждают ухудшение положения в области прав человека в Крыму и Севастополе, включая запугивания, преследования и дискриминацию крымских татар и этнических украинцев, нарушение свободы вероисповедания и свободы средств массовой информации, в том числе цензуру и закрытие независимых СМИ, в частности, телекомпании ATR.

ПА ОБСЕ настоятельно призывает РФ разрешать и упрощать работу в Крыму международных организаций и правозащитных неправительственных организаций, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Специального представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации.