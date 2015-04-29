США осудили ограничение свободы прессы в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Вашингтоне сегодня сказала и.о. спикера Госдепартамента США Мари Гарф. (Трансляция брифинга осуществлялась на сайте Госдепа США - УНИАН).

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В частности, представитель Госдепартамента отметила, что после оккупации Россией Крыма, оккупационная власть закрыла 11 из 12 крымских изданий и средств массовой информации, включая крымскотатарский канал ATR, который был последним независимым телеканалом на полуострове.

Вместе с тем, она отметила, что "оккупационная власть также запретила большинство украиноязычных передач, заменив их контентом российских программ".

"Эти ограничения свободы прессы является частью ухудшения ситуации в Крыму и демонстрацией, что Россия пренебрегает населением Крыма", - заявила и.о. спикера Госдепартамента.

Также, она отметила, что "оккупационная власть систематически закрывает пространство для выражения мыслей и проводит кампанию по запугиванию, целью которой является задержание и судебное преследование независимых журналистов".

"Все жители Крыма должны иметь доступ к широкому спектру новостей, мнений и информации. Мы осуждаем злоупотребление России и призываем прекратить оккупацию Крыма, который является частью Украины", - подчеркнула Гарф.