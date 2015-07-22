Нацгвардия получила на вооружение новые беспилотники КС-1

Об этом в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Новые беспилотники КС-1 взяты на вооружение подразделений Нацгвардии", - сообщил он.

Испытания новых беспилотных аппаратов проходили в Петровцах.

Аваков отметил, что каждое боевое подразделение Нацгвардии получит беспилотную разведку отечественных комплексов Фурия и лучших иностранных аппаратов.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля беспилотник батальона спецназначения "Днепр-1" снял большую бронегрупу боевиков с танками под Мариуполем.