Нацгвардия получила на вооружение новые беспилотники КС-1

11:30, 22 июля 2015
Общество
2769 0

Испытания новых беспилотных аппаратов проходили в Петровцах.

Испытания беспилотников проходили в Петровцах / Facebook / Arsen Avakov

Об этом в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Новые беспилотники КС-1 взяты на вооружение подразделений Нацгвардии", - сообщил он.

Испытания новых беспилотных аппаратов проходили в Петровцах.

Аваков отметил, что каждое боевое подразделение Нацгвардии получит беспилотную разведку отечественных комплексов Фурия и лучших иностранных аппаратов.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля беспилотник батальона спецназначения "Днепр-1" снял большую бронегрупу боевиков с танками под Мариуполем.

Новые беспилотники КС-1 взяты на вооружение подразделений Нацгвардии. Сегодня впервые в Петровцах открыто показали их ра...

Posted by Арсен Аваков on 22 липня 2015 р.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter