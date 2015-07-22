Нацгвардия получила на вооружение новые беспилотники КС-1
11:30, 22 июля 2015Общество
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Испытания новых беспилотных аппаратов проходили в Петровцах.
Испытания беспилотников проходили в Петровцах / Facebook / Arsen Avakov
Об этом в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"Новые беспилотники КС-1 взяты на вооружение подразделений Нацгвардии", - сообщил он.
Испытания новых беспилотных аппаратов проходили в Петровцах.
Аваков отметил, что каждое боевое подразделение Нацгвардии получит беспилотную разведку отечественных комплексов Фурия и лучших иностранных аппаратов.
Как сообщал УНИАН, 21 апреля беспилотник батальона спецназначения "Днепр-1" снял большую бронегрупу боевиков с танками под Мариуполем.
Новые беспилотники КС-1 взяты на вооружение подразделений Нацгвардии. Сегодня впервые в Петровцах открыто показали их ра...Posted by Арсен Аваков on 22 липня 2015 р.
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