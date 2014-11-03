Перед обстрелом беспилотник ОБСЕ зафиксировал, как боевики грузили в «Уралы» ПЗРК и зенитки

Об этом сообщает «Украинская правда» с ссылкой на Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

"В 2,5 км от села Широкино (17 км от Мариуполя и на восток от линии столкновения) беспилотный летательный аппарат (БПЛА), находясь на высоте 1,5 км, зафиксировал бронетранспортер и два грузовых автомобиля "Урал" на месте, которое казалось контрольно-пропускным пунктом. Это произошло в 13.05 2 ноября", - говорится в сообщении.

Через несколько минут беспилотник также зафиксировал мужчину в камуфляжной форме, который загружал переносную зенитно-ракетную систему в грузовик, припаркованный неподалеку БТР и "Уралы".

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"После того, как полотно, покрывавшее заднюю часть грузовика, забрали, было обнаружено установленные там зенитные пушки (вероятно, ЗУ-23). Сразу после этого беспилотник был обстрелян, однако ни один из выстрелов не попал в цель", - отмечается в заявлении миссии.

"Беспилотный летательный аппарат успешно приземлился в 13.54", - сообщает миссия.