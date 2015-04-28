Нацгвардия получила от Канады приборы ночного видения

Церемония передачи приборов прошла в Главном управлении Нацгвардии, пишет Lb.ua.

В ней принял участие министр гражданства и иммиграции Канады Крис Александер и и.о. командующего Нацгвардией Николай Балан.

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Как сообщается на сайте премьер-министра Канады, всего страна должна поставить Украине 238 приборов ночного видения PVS-7.

Стоимость такого прибора, как сообщается на сайте его производителя, составляет около 3600 долларов.