Нацгвардия получила от Канады приборы ночного видения
23:23, 28 апреля 2015Общество
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Канада во вторник передала Национальной гвардии Украины 51 прибор ночного видения.
Нацгвардия получила от Канады приборы ночного видения / atncorp.com
Церемония передачи приборов прошла в Главном управлении Нацгвардии, пишет Lb.ua.
В ней принял участие министр гражданства и иммиграции Канады Крис Александер и и.о. командующего Нацгвардией Николай Балан.
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Как сообщается на сайте премьер-министра Канады, всего страна должна поставить Украине 238 приборов ночного видения PVS-7.
Стоимость такого прибора, как сообщается на сайте его производителя, составляет около 3600 долларов.
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