Аваков, Москаль и Найем будут реформировать МВД на Закарпатье

Об этом глава МВД Арсен Аваков написал в Facebook.

«Бандитам, контрабандистам, чиновникам, подыгрывающим им с властных постов – вынесено решение, из тех, что обжалованию не подлежит – полная перезагрузка властной команды в области. Будем выстраивать новую систему – во главе с Москалем, новым главой областного МВД Сергеем Князевым и СБУ. В новой системе, надеюсь – «старым» места не будет. У них шанс или измениться или оказаться на обочине или в тюрьме», - написал Аваков.

По его словам, в субботу было принято решение о старте процесса реализации проекта новой патрульной полиции на Закарпатье. Прием заявок на конкурсный отбор стартует уже на следующей неделе.

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«Это будет особенный патруль – одна единая конгломерация, охватывающая Ужгород, Мукачево и трассу между ними», - добавил Аваков.

Он также сообщил, что в ближайшие дни в область прибудет несколько экипажей киевской патрульной полиции «и только что назначенный куратор запуска проекта в Закарпатье – член коллегии МВД, народный депутат Мустафа Найем».