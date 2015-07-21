Минобразования: Ни один работник центра оценивания качества образования не задержан
Ни один работник Украинского центра оценивания качества образования не задержан силовиками.
Об этом говорится в заявлении Министерства образования, размещенном на его сайте.
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«Министерство образования и науки Украины сообщает, что по состоянию на 13.30 21 июля ни один работник УЦОКО не задержан», - говорится в заявлении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, на брифинге генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что Генпрокуратура, Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел проводят спецоперацию по задержанию высокопоставленных чиновников Минобразования.
«Сейчас, в настоящее время проходит спецоперация ГПУ, СБУ, МВД по задержанию высокопоставленных чиновников Минобразования... Там есть Украинский центр оценивания качества образования, и руководство этого центра совершило тяжкое преступление», - добавил Шокин.