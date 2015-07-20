СНБО накажет Запорожскую и Ивано-Франковскую ОГА за ненадлежащее исполнение обязанностей по построению оборонительных рубежей в зоне АТО

Как сообщает пресс-служба СНБО, соответствующее решение было принято на заседании СНБО, во время которого было рассмотрено состояние выполнения задач по инженерному оборудованию оборонительных рубежей и районов в зоне проведения Антитеррористической операции.

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При рассмотрении данного вопроса проанализировано состояние построения оборонительных рубежей в зоне АТО и определены недостатки в выполнении этой задачи.

На заседании "определены меры по совершенствованию этой работы и наказания виновных за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и качество выполненных работ, в частности это касается Запорожской и Ивано-Франковской обладминистрации".

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Как сообщал УНИАН, ранее Генштаб отметил, что на первой линии оборонительных рубежей, ответственность за строительство которых возложена на Вооруженные силы, выполнен определенный объем земляных работ, уровень ее готовности составляет 95%.