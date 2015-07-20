Апелляционный суд подтвердил, что фигурант "прокурорского дела" Корниец может выйти под залог в 3,2 миллиона гривень

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья-докладчик Виктор Глиняный.

Также судья отметил, что полный текст постановления будет объявлен 24 июля в 11.00.

На заседании сторона обвинения, прокурор Виталий Опанасенко, просил Апелляционный суд сохранить меру пресечения Корнийцу в виде содержания под стражей и одновременно увеличить размер залога до 15 млн грн.

Сторона защиты, адвокат Юлия Иванчик, просила суд отменить решение Печерского суда о мере пресечения Корнийцу в виде содержания под стражей и права внесения залога в размере 3,2 млн грн.

В то же время, как сообщил в комментарии журналистам адвокат Корнийца Виктор Петруненко, семья его подзащитного в настоящее время не может собрать назначенный судом первой инстанции залог в сумме 3,2 млн грн.

Также адвокат отметил, что Генпрокуратура не проводила экспертизу изъятых у Корнийца бриллиантов, общий вес которых составляет 4,7 карата, а вес каждого - 0,0047 гр.

При этом адвокат утверждает, что, по оценкам независимых экспертов, “ни один ювелир не будет браться за работу с таким “камнем”, поскольку он ничего не стоит”.

Кроме того, Петруненко отметил, что сторона защиты во второй раз обратится в Генпрокуратуру с ходатайством закрыть уголовное производство и освободить Корнийца из-под стражи в связи с «отсутствием в его действиях состава преступления».

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Как сообщал УНИАН, 16 июля генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом уволил из органов прокуратуры подозреваемых во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Корнийца.

Корнийца и Шапакина задержали в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

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Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а в заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Печерский райсуд Киева избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн.

Корнийцу Печерский суд избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.