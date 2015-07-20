Во Львове в подвале жилого дома обнаружили установленную растяжку и арсенал боеприпасов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, 20 июля, около 12.00, на оперативную линию 102 поступило сообщение от неизвестного о том, что в одном из домов на вул. Шевченко в Львове «вскрито» (сломанные дверные замки и повреждены двери) несколько подвалов.

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На место выехали правоохранители.

«В подвале милиционеры обнаружили дверь без замка и когда попытались их открыть, прозвучал громкий хлопок. Правоохранители увидели в помещении установленную «растяжку». На место происшествия выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа, которая сейчас работает на месте происшествия. По предварительным данным, растяжка была присоединена к учебно-имитационной гранате Ф-1. Однако, вывод будет сделан после проведения экпертизы», - рассказал заместитель начальника Львовского городского управления милиции Александр Костенюк.

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Из дома было эвакуировано 40 жильцов. Взрывотехники обезвредили «растяжку». Во время осмотра подвала правоохранители также обнаружили и направили на экспертизу боеприпасы, в частности мину и патроны различного калибра, а также предмет, похожий на гранату.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.