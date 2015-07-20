Задержаны двое сбежавших из СИЗО в Красном Лимане

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Донецкой области, правоохранители выявили подозреваемых, 1993 и 1995 годов рождения, в одном из сел Краснолиманского района, под Святогорском, в ходе отработки круга их знакомств. Фигуранты скрывались у своей знакомой.

Читайте такжеВ Красном Лимане Донецкой области из изолятора временного содержания сбежали несколько задержанных

Поиски остальных беглецов из изолятора продолжаются.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса ("побег с места лишения свободы или из-под стражи"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, 19 июля в 15.35 несколько задержанных совершили нападение на дежурного изолятора временного содержания Краснолиманского горотдела милиции. Нескольким арестованным, которые содержались в ИВС за совершение краж и незаконное завладение транспортными средствами, удалось сбежать.