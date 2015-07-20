Режиссер "Реквиема по мечте" и "Черного лебедя" заявил в Одессе, что счастлив иметь украинские корни

Как сообщили в пресс-службе ОМКФ, Золотого Дюка Аронофски вручил украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий ("Племя") на церемонии награждения в Одесском академическом театре музыкальной комедии 18 июля.

"Это большая честь получить награду из рук режиссера, которого я очень уважаю. Теперь когда я получил приз за вклад в кинематограф, я уйду на пенсию, перееду в Одессу, куплю дом на пляже и буду устраивать вечеринки следующие 40 лет. У вас прекрасная страна и город, я счастлив, что у меня есть украинские корни", - сказал Аронофски со сцены.

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Победителем в номинации "Лучшая режиссура" стала турчанка Дениз Гамзе Эргювен за свою дебютную ленту «Мустанг». Приз за Лучшую актерскую работу получила исполнительницу главной роли в фильме "Человек в стене" — израильская актриса Тамар Алкан.

Гран-при 6-го ОМКФ - статуэтка «Золотой Дюк» и денежное вознаграждение в размере 6 000 евро - по результатам зрительского голосования был присужден Дениз Гамзе Эргювен за фильм "Мустанг".

Справка. Даррен Аронофски - известный американский режиссер ("Пи", "Реквием по мечте", "Фонтан", "Рестлер", "Черный лебедь", "Ной"), обладатель многочисленных наград. В 2011 году с фильмом "Черный лебедь" номинировался на "Оскар" за лучшую режиссуру .