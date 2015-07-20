Командование украинских ВМС заявляет о попытках отдельных СМИ дискредитировать военных моряков

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении командования украинских ВМС.

«Мы четко понимаем: сегодня никто, не смотря ни на какие заслуги, не должен рассчитывать на какие-то табу в отношении критики. В связи с этим Командование ВМС ВС Украины заявляет, что военные моряки не воспринимают голословных, абсолютно необоснованных, не подкрепленных конкретными фактами обвинений в якобы злоупотреблениях, нарушениях и тому подобное, связанных с функционированием, подготовкой и развитием отечественного флота», - сказано в заявлении.

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«На наш взгляд, это далеко от журналистики, когда «доказательная база», «фактаж» телевизионных сюжетов и публикаций некоторых интернет-ресурсов о якобы многочисленных недостатках на флоте базируется на фразах «ни для кого не секрет», «всем известно, что...» и тому подобное», - добавили в командовании ВМС.

В заявлении отмечается, что украинские моряки доказали свою верность присяге украинскому народу во время известных прошлогодних событий, сегодня личный состав достаточно быстрыми темпами восстанавливает боеспособность флота, выполняя боевые задания по защите страны с морского направления и в зоне проведения АТО.

При этом на флоте признают, что украинские ВМС сегодня действительно сталкиваются со многими трудностями и проблемами, прежде всего социально-бытового характера, но никто не скрывает и не собирается скрывать те или иные неурядицы.

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«Мы открыто говорим о них, в том числе во время общения с журналистами. Мы так же не собираемся покрывать тех, кто попытается обогатиться в это непростое для государства и всего украинского народа время, так же, как не собираемся скрывать другие недостатки. Вынуждены разочаровать скептиков и провокаторов – флот и в дальнейшем будет развиваться, нас не остановить, сколько бы грязи на нас не лилось», - подчеркивается в заявлении.

В документе также отмечается, что украинские ВМС открыты для СМИ и общества.

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«Нам очень нужен ваш свежий, незаангажированный взгляд на те или иные вещи, уважаемые журналисты. Но мы убеждены и в другом: к подбору экспертов для комментирования флотской проблематики должен быть выверенный, серьезный подход», - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН ранее, Министр обороны Украины Степан Полторак уверяет, что в ближайшее время развития Военно-Морских сил Украины будет уделено значительное внимание. В то же время министр признал, что многое еще нужно сделать для того, чтобы Военно-Морские силы Украины стали мощными, вооруженными и подготовленными. Полторак выразил уверенность в хорошей перспективе для украинских ВМС.