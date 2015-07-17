Басилашвили: Оккупацией Крыма Путин открыл "ящик Пандоры", и теперь РФ может лишиться Калининграда (видео)

Советский и российский актер Олег Басилашвили сообщил, что продолжает осуждать президента РФ Владимира Путина за оккупацию Крыма.

Об этом Басилашвили заявил в программе "Собчак живьем" на телеканале Дождь.

"Позиция моя по Крыму остается прежней. На мой взгляд, если уж ты подписал соглашение всемирное о нерушимости границ в Европе, то нарушать его нельзя. Могут начаться прецеденты", - заявил Басилашвили.

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По его мнению, оккупацией Крыма Путин открыл "ящик Пандоры", что очень опасно, поскольку теперь Россия таким же образом может лишиться, например, Калининграда, или Финляндия может претендовать на часть Ленинградской области.

Что касается событий на Донбассе, актер подчеркнул, что пока не решается говорить об этом, поскольку необходимо точно знать, что там происходит и кто там командует.

"Люди, от которых зависит эта бойня, должны ее немедленно прекратить", - заявил Басилашвили.